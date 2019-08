Dieb will gestohlenes Handy an Bestohlenen verkaufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Dreister geht es kaum: Ein Handy-Dieb hat in Frankfurt versucht, das gestohlene Telefon kurz nach der Tat an sein Opfer zu verkaufen. Der Bestohlene jedoch lehnte ab. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte ein 56-jähriger Autofahrer am Mittwoch im stehenden Fahrzeug und bei heruntergekurbelter Scheibe im Bahnhofsviertel telefoniert. Plötzlich entriss ihm ein Dieb das Handy und rannte zunächst weg, kehrte dann aber zum Auto zurück. Sein Angebot: Gegen Bezahlung von 20 Euro sollte der 56-Jährige sein Handy zurückbekommen. Der Autofahrer lehnte den Vorschlag ab, woraufhin der Täter mit dem Smartphone verschwand.