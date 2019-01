Als Putzmann getarnt: Dieb schleicht sich in Bürohaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt (dpa/lhe) - Als angeblicher Putzmann hat sich ein Dieb in ein Frankfurter Bürohaus geschlichen. Am Empfang des Hauses behauptete der Mann, er gehöre zur Putzkolonne, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Nachdem er in die Büros gelangt war, stahl er eine Geldbörse mit 150 Euro Bargeld. Ein anderer Putzmann beobachtete seinen vermeintlichen Kollegen bei dem Diebstahl am Donnerstag und alarmierte die Polizei. Die Beamten nahmen den 43-Jährigen fest und gaben die Geldbörse ihrer Eigentümerin zurück.