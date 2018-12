Aggressiver Reisender beißt Polizisten ins Bein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein aggressiver Reisender hat am Frankfurter Flughafen einem Polizisten ins Bein gebissen. Die Wunde habe geblutet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein weiterer Beamter sei bei dem Einsatz am Dienstagabend von dem Betrunkenen ebenfalls leicht verletzt worden. Der Mann, der auf der Durchreise war, hatte zunächst in einem Geschäft geschrien und andere Menschen belästigt. Die Streife wollte den 39-Jährigen zur Ausnüchterung auf die Wache bringen, der Mann wehrte sich jedoch unter anderem mit dem Biss in den Oberschenkel. Letztlich konnte er überwältigt und mitgenommen werden. Er hatte 1,29 Promille Alkohol.