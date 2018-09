Überfall auf alte Frau: Passanten stellen Täter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Eine 50-jährige Frau und weitere Passanten haben am Samstag nach einem Raubüberfall auf eine 75-Jährige in Frankenthal Zivilcourage gezeigt, den Täter verfolgt und gestellt. Die überfallene Frau habe das Diebesgut - ihren Geldbeutel und Schlüsselbund - wieder zurückbekommen, teilte die Polizei mit. Der 27 Jahre alte Täter wurde vorläufig festgenommen.

Der Mann entriss der alten Frau nach Polizeiangaben am Samstagmittag in der Frankenthaler Innenstadt trotz Gegenwehr ihre Wertsachen. Eine 50-jährige Passantin habe die Schreie des Opfers gehört, die Verfolgung des Täters aufgenommen und dabei weitere Passanten angesprochen. "Schlussendlich haben ihn fünf bis zehn Personen zu Fuß verfolgt", sagte ein Polizeisprecher. Sie hätten ihn in einem Parkhaus gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.