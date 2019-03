Frankenthaler Fastnachtszug: Anzeigen und Platzverweise

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenthal (dpa/lrs) - Am Rande des Fastnachtsumzugs im pfälzischen Frankenthal hat die Polizei zwölf Strafanzeigen geschrieben - allein acht wegen Körperverletzung und eine wegen gefährlicher Körperverletzung. In einem Fall habe das Opfer einen Fausthieb verpasst bekommen, wie die Beamten mitteilten. Sie erteilten bei dem Umzug am Samstag sieben Platzverweise und nahmen einen Störer in Gewahrsam. Vor allem junge Täter seien stark betrunken und aggressiv gewesen, hieß es. Der Umzug mit 69 Motivwagen und Fußgruppen hatte schätzungsweise 43 000 Menschen auf die Straßen gelockt.