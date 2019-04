Wimpelkette mit verbotenen Reichskriegsflaggen aufgehängt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg (dpa/sn) - Unbekannte haben in Frankenberg im Landkreis Mittelsachsen eine Wimpelkette mit verbotenen Symbolen aufgehängt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Täter 30 Reichskriegsflaggen aus der Zeit von 1938 bis 1945 am Geländer einer Hochwasserschutzmauer befestigt. Die Fähnchen mit einer Größe von 15 mal 22 Zentimetern seien am 20. April zwischen 8.00 Uhr und 17.15 Uhr am Zschopauweg angebracht worden, hieß es.

Der 20. April ist der Geburtstag des Nazi-Diktators Adolf Hitler (1889-1945). Der Zschopauweg in Frankenberg beginnt auf Höhe des früheren Konzentrationslager Sachsenburg.

Bereits am Karfreitag hatten unbekannte Täter in Frankenberg zwei Fahnen mit Hakenkreuzen aufgehängt. Diese seien laut Polizei öffentlichkeitswirksam an einem Gittermast und einer Autobahnbrücke angebracht gewesen. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden hätten Beamte die Fahnen abgenommen und sichergestellt. In allen Fällen wurden Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.