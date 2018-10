Unbekannte sprengen Geldautomaten in Frankenberg

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg (dpa/sn) - Im mittelsächsischen Frankenberg haben Unbekannte einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurden am Samstagmorgen gegen 4.00 Uhr drei Menschen beobachtet, die mit einem dunklen Auto in unbekannte Richtung vom Tatort geflüchtet sind. Geld haben sie den Angaben zufolge nicht erbeutet. An dem Geldautomaten und am Gebäude der Bankfiliale sei jedoch erheblicher Sachschaden entstanden. Die Polizei ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion.