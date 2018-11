Direkt aus dem dpa-Newskanal

Frankenberg (dpa/sn) - Der vermeintliche Diebstahl eines Autos in Frankenberg (Landkreis Mittelsachsen) hat sich als Gedächtnis-Schwäche herausgestellt. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, hatte die Besitzerin ihren Wagen lediglich an einem anderen Ort geparkt als eine Zeit lang gedacht. Die 54-Jährige hatte angenommen, ihr Auto sei zwischen Mittwochabend und Donnerstagvormittag gestohlen worden - und die Polizei informiert.