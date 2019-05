Nach Schüssen: Mutmaßlicher Schütze muss in Haft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flörsheim (dpa/lhe) - Der 54-Jährige, der einen Mann in Flörsheim (Main-Taunus-Kreis) im Rhein-Main-Gebiet angeschossen haben soll, muss in Haft. Ein Richter ordnete die Haft in Wiesbaden am Dienstag wegen des Verdachts auf versuchten Mord an, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Der Mann hatte sich den Ermittlungen zufolge am frühen Montagmorgen mit einem 34-Jährigen auf der Straße gestritten. In dessen Verlauf habe der Ältere eine Pistole hervorgeholt und zweimal auf den Jüngeren geschossen. Dieser verletzte sich lebensgefährlich, unter anderem traf eine der Kugeln seine Lunge, wie der Sprecher sagte.

Die Polizei nahm den mutmaßlichen Schützen noch am Tatort fest, der 34-Jährige kam ins Krankenhaus. Auch am Dienstag war der Mann nach Informationen des Sprechers noch nicht außer Lebensgefahr. Die beiden Männer kennen sich laut Staatsanwaltschaft. Die Motivation für die mutmaßliche Tat liege "im persönlichen Bereich", sagte der Sprecher.