Unerlaubte Einreisen: 14 Ausländer in Flensburg aufgegriffen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Flensburg (dpa/lno) - Die Bundespolizei hat bei Kontrollen am Flensburger Bahnhof 14 unerlaubte Einreisen in Zügen aus Dänemark festgestellt. Es habe sich dabei um Frauen, Männer und Kinder aus Afghanistan, Marokko, Somalia und dem Iran im Alter von 1 bis 45 Jahren gehandelt, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Montag mit. Sie wurden nach Festellung der Identität und der Prüfung der Einreisevoraussetzungen an die zuständigen Ausländerbehörden beziehungsweise an eine Jugendeinrichtung übergeben. Nach Angaben des Bundespolizeisprechers ist es zuletzt selten gewesen, dass an einem Wochenende im Bereich Flensburg mehr als zehn illegal Eingereiste aufgegriffen wurden.