21-Jährige verursacht mit vorgetäuschtem Notruf Großeinsatz

Flensburg (dpa/lno) - Eine 21-Jährige hat in Flensburg mit einem vorgetäuschten Notruf einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Frau habe am vergangenen Mittwoch um 18.29 Uhr bei der Polizei angerufen und mitgeteilt, dass eine vollverschleierte Frau aus dem Sky-Supermarkt in der Apenrader Straße herausgelaufen sei und die Worte "Sky, Bombe" gesagt habe. Dann sei die Frau verschwunden. Der Anruf löste einen Großeinsatz aus, der erst um 23.15 Uhr beendet war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die eingesetzten Sprengstoffhunde konnten keine Bombe finden.

Nun habe sich herausgestellt, dass die Anruferin gelogen und eine Straftat vorgetäuscht habe. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass es eine vollverschleierte Frau nicht gegeben hat. Die 21-jährige Anruferin muss nun mit einem Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat sowie des Missbrauchs von Notrufen rechnen. Geprüft werde außerdem, ob sie die entstandenen Einsatzkosten übernehmen muss.