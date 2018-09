Vom Zug erfasster Mann außer Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Esslingen (dpa/lsw) - Ein Mann, der in Esslingen auf die Gleise gefallen und von einer S-Bahn erfasst worden ist, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Das teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 36-Jährige war am Donnerstag ins Straucheln geraten und auf die Gleise gefallen, nachdem ihn ein 24 Jahre alter Mann mit einem Rucksack geschlagen hatte. Ermittlungen der Kriminalpolizei zeigten, dass der Ältere den 24-Jährigen zuvor mehrmals geschubst hatte und sich der jüngere Mann lediglich wehren wollte. Bereits zuvor soll der 36 Jahre alte Mann andere Fahrgäste am Bahnhof grundlos angepöbelt haben.

Der 24-Jährige wurde vorübergehend in Gewahrsam genommen und später wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Vorfall sei eine Verkettung unglücklicher Umstände gewesen, sagte ein Polizeisprecher. Der 36-Jährige könnte für das Schubse und Pöbeln am Bahnhof belangt werden.