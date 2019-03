Polizei geht nach Irrfahrt von versuchtem Tötungsdelikt aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Nach der Irrfahrt eines Autofahrers in Essen geht die Polizei von einem versuchten Tötungsdelikt aus. Bisher gebe es keine Hinweise auf Mittäter oder mögliche Opfer, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Das Motiv des 19-Jährigen war noch unklar. Er sei polizeibekannt und werde auf Drogen- und Alkoholkonsum untersucht. Die Ermittlungen dauerten an. Der Mann war am Freitagmorgen mit seinem Wagen durch die Innenstadt von Essen gefahren und war Zeugen zufolge dabei auch mit überhöhter Geschwindigkeit in einer Fußgängerzone unterwegs. Ein Spezialeinsatzkommando (SEK) nahm den Mann schließlich fest.