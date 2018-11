Jugendliche fliehen im Taxi vor Angreifern: Wagen attackiert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Vier junge Männer sind in Essen mit einem Taxi nach einem Streit vor mehreren Angreifern geflüchtet. Die größere Gruppe habe daraufhin mit Gegenständen gegen das Taxi geschlagen und geworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Auto sei dabei schwer beschädigt worden, verletzt wurde niemand.

Nach Angaben einer Polizeisprecherin hatten die vier jungen Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren das Taxi am Mittwochabend am Gelsenkirchener Hauptbahnhof bestiegen. Den 49 Jahre alten Fahrer baten sie am Zielort in Essen, kurz zu warten. Wenig später kamen die Jugendlichen zurück - gefolgt von der deutlich größeren Gruppe. Die vier flüchteten sich ins Taxi, das von den anderen Männern mit schweren Gegenständen attackiert wurde. Dabei gingen mehrere Scheiben zu Bruch. Der Taxifahrer brachte die Jugendlichen zu einer nahen Tankstelle, wo sie die Polizei alarmierten. Die Hintergründe und der Grund für den Streit waren zunächst unklar.