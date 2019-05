Geklaute Geräte auf Flohmarkt entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Eine ganze Kollektion gestohlener Bohrmaschinen und anderer hochwertiger elektrischer Arbeitsgeräte hat die Essener Polizei bei einem Flohmarkthändler sichergestellt. Nach akribischer Spürarbeit seien inzwischen 88 Maschinen an ihre rechtmäßigen Eigentümer zurückgegeben worden, teilten die Ermittler am Montag mit. Ins Rollen gekommen war der Fall im April, als ein 32 Jahre alter Mann an einem Flohmarktstand seine zwei Wochen zuvor gestohlenen Maschinen entdeckte.

Die von ihm alarmierte Polizei fand in einem Transporter und in der Wohnung des 31 Jahre alten Flohmarkthändlers weitere Maschinen, die zumindest zum Teil aus Fahrzeugaufbrüchen und Einbrüchen in Lagerhallen und Firmengebäude stammten. Schließlich hätten sich 200 Geräte in den Büros der Polizisten getürmt. Nach den Eigentümern der weiteren Maschinen wird noch gesucht.