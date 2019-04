Fahrt verweigert: Taxifahrer geschlagen und schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Nach einem verweigerten Transport ist ein Taxifahrer aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe heraus angegriffen und schwer verletzt worden. Der 57-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Essen am Sonntag mitteilte. Den Angaben zufolge hatte der Mann der Gruppe den Transport verweigert. Einen der beiden mutmaßlichen Angreifer nahm die Polizei in der Nähe fest. Dabei verhielt sich der 23-Jährige aggressiv und war betrunken. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam. Ein zweiter Tatverdächter sei geflohen, hieß es.