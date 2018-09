Fahndungserfolg nach Bluttat: Polizei schnappt Verdächtigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Messerstecher ist rund drei Wochen nach einem Beziehungsdrama in Essen gefasst worden und sitzt in Untersuchungshaft. Der 45-Jährige soll am 18. August in der Wohnung seiner Ex-Partnerin einen anderen Mann niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Seither war er auf der Flucht. Die Polizei fahndete mit einem Foto nach ihm. Am Donnerstag sei der 45-Jährige aufgespürt worden, teilten die Behörden am Freitag mit. Er habe sich in einer Wohnung im selben Stadtteil versteckt, in dem auch das Verbrechen geschah. Das Opfer hatte die Attacke überlebt.