Dieb springt auf Flucht sechs Meter in die Tiefe: Unverletzt

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Sprung aus sechs Metern Höhe ist ein mutmaßlicher Einbrecher auf der Flucht unverletzt geblieben. Polizeibeamte griffen ihn aber wenig später auf. Der 31-Jährige war mit einem Komplizen am Donnerstag in ein Haus in Essen eingebrochen. Als Nachbarn die Polizei verständigten, rannten die beiden Kriminellen ins Obergeschoss und wollten durchs Dachfenster die Flucht antreten. Einen zogen die Beamten vom Fensterbrett zurück - der andere sprang in die Tiefe, landete im Garten und lief sogar noch davon. Die Polizei stellte ihn. Am Freitag wurde gegen beide Männer Haftbefehl erlassen. Sie hatten Schmuck erbeutet.