15-Jähriger niedergestochen: Mordkommission ermittelt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Essen (dpa/lnw) - Bei einem Streit in einer Essener U-Bahn ist ein 15-Jähriger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Der Täter konnte unerkannt fliehen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Streit am Montagabend hatte demnach mit Worten begonnen, bevor sich die beiden Kontrahenten auch körperlich angingen und der Täter zustach. Ein Freund des Opfers und ein weiterer Mann konnten die beiden trennen. Der Täter und ein Begleiter flohen an der nächsten Haltestelle. Der 15-Jährige kam in ein Krankenhaus. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.