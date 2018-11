Streitende Autofahrer sorgen für Polizeieinsatz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschwege (dpa/lhe) - Zwei Autofahrer sind in Nordhessen aneinandergeraten und haben damit für einen Polizeieinsatz gesorgt. Bei dem Streit an einer Tankstelle in Eschwege habe ein 23-Jähriger seinen Kontrahenten mit einer Schreckschusswaffe bedroht, teilte die Polizei am Montag mit. Die Polizei fahndete nach ihm, er wurde schließlich in Sontra angehalten. Aneinandergeraten war er mit dem 35-Jährigen am Sonntagmittag zunächst im Straßenverkehr. Dieser war ihm sehr dicht aufgefahren, daraufhin bremste er ihn aus. Beide Männer hielten an der Tankstelle im Stadtteil Eltmannshausen an und stritten sich.