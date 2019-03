Nach Einbruchsserie: Polizei nimmt Bande fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschwege (dpa/lhe) - Nach einer Serie von Einbrüchen seit Ende vergangenen Jahres in Nordhessen hat die Polizei vier Männer und eine Frau festgenommen. Den Bandenmitgliedern im Alter zwischen 25 und 37 Jahren könnten mehrere Einbrüche nachgewiesen werden, sie seien in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Polizei in Eschwege am Freitag mit. Sie wurden bereits Anfang Februar im Kreis Göttingen geschnappt, dort sollen sie ebenfalls ihr Unwesen getrieben haben. In Nordhessen sollen sie seit November in Witzenhausen, Neu-Eichenberg und Bad Sooden-Allendorf in mehrere Häuser eingebrochen sein.