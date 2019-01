Darknet: Gestohlene Identitätsdaten von Nordhessen entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschwege (dpa/lhe) - Ermittler sind im Darknet auf 550 gestohlene Datensätze von Personen aus Nordhessen gestoßen. Unbekannte Täter hätten sie in diesem verborgenen Teil des Internets für Betrug zur Verfügung gestellt, teilte die Polizei in Eschwege am Dienstag mit. Die Datensätze von Personen aus dem Werra-Meißner-Kreis bestehen unter anderem aus Namen, Anschriften, Geburtsdaten und Bankverbindungen mit Iban-Nummer. Sie enthielten keine Kennwörter. "Ob und in wieweit die der Polizei vorliegenden Datensätze bereits missbräuchlich benutzt wurden, ist derzeit noch nicht vollumfänglich bekannt", erklärte ein Sprecher.

Auslöser der Ermittlungen war eine Privatperson, die selbst Opfer eines Internet-Betrugs wurde. Sie habe eigenhändig im Internet und Darknet recherchiert. Derzeit werten die Ermittler die Informationen aus. Betroffene Personen und Bankkunden würden in den nächsten Tagen von der Polizei oder ihrer Hausbank angeschrieben. Sie erhielten dann Informationen und Verhaltenshinweise. Wer befürchtet, die eigenen Daten seien von dem Fall betroffen, möge von Anfragen absehen und ein entsprechendes Schreiben abwarten, hieß es.