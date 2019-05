19-Jähriger nach Sprengung von Geldautomaten festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eschborn (dpa/lhe) - Kurz nach der Sprengung eines Geldautomaten in Eschborn hat die Polizei einen der mutmaßlichen Täter festgenommen. Der 19-Jährige sei in Untersuchungshaft gebracht worden, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Montag mit. Nach den beiden Mittätern werde noch gesucht, es gebe bereits Verdächtige. Die Männer hatten etwa 190 000 Euro erbeutet. Bei der Explosion in der Nacht zum vergangenen Donnerstag fing das Gebäude Feuer. Das Mehrfamilienhaus, in dem sich die Bankfiliale befindet, wurde evakuiert. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar. "Wir gehen mindestens von einem hohen fünfstelligen Betrag aus", sagte ein Sprecher der Anklagebehörde.