Polizei entdeckt Cannabis-Plantage in Wohnung

Eschach (dpa/lsw) - Haschisch im Heimanbau: In der Wohnung eines 52 Jahre alten Mannes in Eschach bei Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis) hat die Polizei zwei Cannabis-Aufzuchtanlagen mit rund 70 Pflanzen beschlagnahmt - vom Setzling bis zur erntereifen sowie 1,70 Meter hohen Pflanze. Gegen den Mann habe es bereits seit einiger Zeit polizeiliche Ermittlungen gegeben, teilte das Polizeipräsidium Aalen am Montag mit. Bei der Wohnungsdurchsuchung in der vorigen Woche seien zudem über ein Kilogramm bereits abgeerntetes Pflanzenmaterial und synthetische Drogen in Pillen- und Pulverform beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen - insbesondere zum mutmaßlichen Drogenhandel des Tatverdächtigen - gingen noch weiter, hieß es bei der Polizei.