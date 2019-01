Razzia in Erkrath: Wieder Einsatz gegen Clan-Kriminalität

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erkrath (dpa/lnw) - Mit einer Razzia in Erkrath im Kreis Mettmann haben Polizei und Zoll ihren Einsatz gegen kriminelle Clans in NRW fortgesetzt. Im Rahmen der "Null-Toleranz-Strategie" gegen Clan-Kriminalität kontrollierten Polizisten, Zollbeamte und Ordnungsamt-Mitarbeiter am Freitagabend drei Gaststätten, die Räume eines Kulturvereins sowie ein Wettbüro, wie die Polizei mitteilte. Sie ermittelt nun in zwei Fällen wegen des Verdachts des illegalen Glücksspiels und stellte mehrere Ordnungswidrigkeiten wie Verstöße gegen das Mindestlohngesetz oder den Jugendschutz fest.

Die bei den Durchsuchungen gewonnenen Erkenntnisse sollen der Polizei auch dabei helfen, die kriminellen Strukturen in und rund um die überprüften Orte weiter aufzuhellen, teilte die Polizei in einer Bilanz mit. Außerdem solle mit der erhöhten Polizeipräsenz das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung gestärkt werden.

Polizei und Justiz in NRW haben ihre Einsätze gegen kriminelle Mitglieder von Clans in den vergangenen Monaten erheblich ausgeweitet. Immer wieder gibt es großangelegte Razzien, die größte zuletzt Mitte des Monats an vielen Standorten im Ruhrgebiet gleichzeitig.