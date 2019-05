Mann jagt Einbrecher und wird mit Fluchtauto fast umgefahren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ratingen (dpa/lnw) - Spektakuläre Verfolgungsjagd nach einem Einbruch: Ein 24-jähriger Ratinger hat am Montag drei Einbrecher verfolgt, die aus dem Haus seiner Eltern herauskamen. Auf der Flucht hätten die Einbrecher - zwei Frauen und ein Mann - versucht, ihn mit dem Fluchtfahrzeug zu überfahren, berichtete die Polizei am Dienstag. Er konnte sich mit einem Sprung zur Seite retten und wurde nur leicht verletzt. Die Einbrecher kamen mit der Beute - Schmuck und Bargeld in nicht genannter Höhe - davon. Den Wagen fand die Polizei später nicht weit entfernt auf einem Parkdeck.

Der 24-Jährige Ratinger wollte laut Polizei zu seinen Eltern, als plötzlich die Tür von innen aufging und drei Maskierte nach draußen flüchteten. Der couragierte Mann rannte dem Trio hinterher, konnte eine Täterin einholen, nach einer Rangelei überwältigen und ihr die Strumpfmaske vom Gesicht reißen. Die anderen Einbrecher stiegen währenddessen in einen dunkelblauen BMW und fuhren mit hoher Geschwindigkeit auf den Verfolger zu. Während der Ratinger zur Seite sprang, stieg die Täterin ins Fluchtauto. Auch eine Großfahndung mit Polizeihubschrauber blieb zunächst ergebnislos.