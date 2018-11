Mutmaßlicher Sprayer am Bahnhof Erkner festgenommen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erkner (dpa/bb) - Bundespolizisten haben am Bahnhof Erkner (Landkreis Oder-Spree) Donnerstagfrüh einen mutmaßlichen Sprayer gefasst. Der 16-Jährige soll zuvor mit vier weiteren Beteiligten eine S-Bahn auf einer Fläche von rund 55 Quadratmetern beschmiert haben, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Demnach beobachteten Bahnmitarbeiter die Gruppe gegen 2.40 Uhr beim Beschmieren der S-Bahn. Die Jugendlichen ergriffen noch vor Eintreffen der Polizisten die Flucht. Diese nahmen den 16-Jährigen kurz darauf in der Nähe fest. Er führte diverse Spraydosen in einem Rucksack mit sich. Der Jugendliche wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben.