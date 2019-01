Zwei Verdächtige nach Razzia gegen Ku-Klux-Klan

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Apolda/Stuttgart (dpa/th) - Nach einer bundesweiten Razzia gegen mutmaßlich rechte Ku-Klux-Klan-Mitglieder ermittelt die Polizei auch gegen zwei Thüringer. Die Ermittlungen richten sich gegen einen 35 Jahre alten Mann und eine 41-jährige Frau, wie das Landeskriminalamt (LKA) Baden-Württemberg am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Zuvor hatte der MDR berichtet.

Am Mittwoch hatten Beamte mehrere Gebäude in acht Bundesländern durchsucht und dabei mehr als 100 Waffen sichergestellt. Auch eine Wohnung in Apolda (Kreis Weimarer Land) war durchsucht worden. Ob die Polizei dort Gegenstände sicherstellte, konnte ein Sprecher des LKA Baden-Württemberg einen Tag nach der Razzia noch nicht sagen.

Die bundesweiten Durchsuchungen richteten sich gegen insgesamt 17 Beschuldigte im Alter von 17 bis 59 Jahren. Nach Angaben des LKA stehen sie im Verdacht, eine kriminelle Vereinigung mit dem Namen "National Socialist Knights of the Ku-Klux-Klan Deutschland" gebildet zu haben. Es wird deutschlandweit gegen 40 Beschuldigte ermittelt.