Zwei Tonnen Klebstoff laufen auf Baustelle aus

Erfurt (dpa/th) - Rund zwei Tonnen eines Klebstoffs für die Befestigung von Dämmstoffplatten sind aus einem Silo auf die Baustelle einer Schule im Erfurter Stadtteil Roter Berg gelaufen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten Unbekannte vermutlich am Sonntagabend den Silo unerlaubt geöffnet. Ein Bauarbeiter hatte am Montagmorgen die Bescherung entdeckt. Statt das Gebäude zu dämmen, musste die Firma zunächst den unbrauchbaren Klebstoff entfernen. Der Wert des ausgelaufenen Klebers wurde mit rund 1000 Euro angegeben. Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.