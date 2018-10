Zugpassagier mit vier Kilogramm Drogen im Rucksack erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einer Kontrolle während einer Zugfahrt sind Polizeibeamte in Erfurt auf insgesamt vier Kilogramm Haschisch und Marihuana gestoßen. Die Drogen befanden sich nach Angaben vom Mittwoch in mehreren verschweißten Plastiktüten, die ein 29 Jahre alter Passagier aus dem Wartburgkreis im Rucksack hatte. Die Beamten nahmen den Mann bei der Kontrolle am Dienstagabend vorläufig fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Polizisten Bargeld und weitere Drogen sicher. Der Mann sollte noch am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt werden.