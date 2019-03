Zahl der Straftaten auf Vorjahresniveau: Weniger Diebstähle

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen hat es im vergangenen Jahr weniger Diebstähle gegeben als im Vorjahr. Das teilte das Innenministerium mit. Insgesamt lag die Zahl der Straftaten mit rund 143 200 Fällen in etwa auf Vorjahresniveau, wie ein Sprecher informierte. Details zur neuen Kriminalstatistik will Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) heute in Erfurt bekanntgeben. Zum ersten Mal sollen darin Straftaten mit Messern separat aufgeführt sein. Bisher wurde in der Statistik nicht differenziert, ob ein Täter ein Messer nur mit sich führte, oder es auch tatsächlich benutzte.