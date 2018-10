Verletzter in Gleisbett gefunden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In einem Straßenbahn-Gleisbett in Erfurt hat ein Busfahrer einen verletzten Mann aufgefunden. Der 37-Jährige sei in der Nacht zu Dienstag von zwei jungen Männern geschlagen worden, teilte die Polizei mit. Die beiden hätten den 37-Jährigen geschlagen, ihm sein Fahrrad weggenommen und ihn im Gleisbett einer Straßenbahn liegen gelassen. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben. Die beiden angetrunkenen Männer konnten aufgegriffen werden. Die beiden seien polizeibekannt.