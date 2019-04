Urteil gegen Vater in Erfurter Missbrauchsprozess erwartet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein Erfurter soll seine eigenen Töchter über Jahre sexuell missbraucht haben. Heute soll im Prozess gegen ihn am Erfurter Landgericht das Urteil gesprochen werden. Der Mann soll seine heute 29-jährige Tochter zwischen 2002 und 2003 in zwei Fällen schwer sexuell missbraucht haben. Zwischen 2014 und 2018 soll sich der Erfurter zudem mehr als 60 Mal an seiner heute 14-jährigen Tochter vergangen haben. Einer 13-jährigen Tochter von Freunden soll er ein Handy-Foto seines Penis geschickt haben. Zudem habe er das Mädchen veranlasst, ihm ein Bild von sich zu senden. Der 55-Jährige hatte einem Gerichtssprecher zufolge während der Verhandlung die Vorwürfe weitgehend eingeräumt.