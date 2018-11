Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben in Erfurt rund eine Tonne Kabel von einem Firmengelände gestohlen. Nach ersten Schätzungen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10 000 Euro, wie die Polizei in Erfurt am Mittwochmorgen mitteilte. Die Täter hatten sich in der Nacht zum Dienstag am Zaun des Geländes zu schaffen gemacht. Wie sie die Beute abtransportierten, war zunächst unklar.