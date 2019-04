Unbekannte Einbrecher räumen Imbiss aus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte Einbrecher haben am frühen Samstagmorgen in Erfurt einen Imbiss ausgeräumt. Die Täter hätten zehn Kästen mit alkoholfreien Getränken, einen kompletten Zigarettenautomaten mitsamt Inhalt, eine Fritteuse sowie Bargeld aus der Kasse und einem aufgebrochenen Spielautomaten erbeutet, teilte die Polizei mit. Zum Abtransport des Diebesgutes hätten die Unbekannten vermutlich ein Auto oder einen Transporter benutzt, hieß es. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Stadtteil Ilversgehofen verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet haben.