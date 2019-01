Trickbetrüger erbeuten von alter Dame über 20 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Unbekannte haben eine Seniorin in Erfurt um Schmuck und Bargeld im Wert von über 20 000 Euro gebracht. Wie die Polizei vermutet, stehen die Fälle in Zusammenhang mit den vermehrten Anrufen von Trickbetrügern seit dem Wochenende. Die 88-Jährige sei den Betrügern am Mittwochnachmittag zum Opfer gefallen. Sie geben sich am Telefon als Polizeibeamte aus und erkundigen sich nach Bargeld im Haus und Wertgegenständen, wie es hieß. Zum genauen Tathergang wollte die Polizei am Donnerstag aus ermittlungstaktischen Gründen nichts sagen. Etwa 100 Anrufe von Trickbetrügern wurden der Polizei Erfurt allein am Mittwoch gemeldet.