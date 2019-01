Trickbetrüger bringen Rentnerinnen um 45 000 Euro

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Erneut haben Trickbetrüger in Thüringen Senioren um viel Geld geprellt, indem sie sich am Telefon als Polizisten ausgegeben haben. Bei zwei 66 und 88 Jahre alten Frauen in Erfurt erbeuteten die dubiosen Anrufer etwa 45 000 Euro Bargeld und Schmuck, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Allein am Mittwoch, als sich die Taten ereigneten, habe es in Erfurt insgesamt etwa 100 weitere derartige Betrugsversuche gegeben. Sie blieben erfolglos.

Anrufe von Trickbetrügern, die vornehmlich ältere Leute nach ihren Vermögensverhältnissen befragen und sie zur Geldübergabe zu bewegen versuchen, beschäftigen die Polizei besonders im Raum Erfurt seit Tagen. Die Betrüger nutzen eine bestimmte Technik, um die Anzeige auf dem Telefondisplay zu manipulieren. So erscheint bei den Anrufern die echte Notrufnummer 110. Die Polizei verweist darauf, dass sie selbst nicht unter dieser Nummer bei Privatpersonen anruft.

Laut Polizei versuchen die Betrüger unter verschiedenen Vorwänden, ihre Opfer um Geld zu prellen. Sie behaupten etwa, dass deren Geld zu Hause oder auf dem Bank nicht mehr sicher sei oder auf Spuren untersucht und dazu an die Betrüger übergeben werden müsse.