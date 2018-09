Streit zwischen Fußgänger und Autofahrer eskaliert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger eskaliert. Dabei wurde der 45 Jahre alte Fußgänger schwer verletzt, wie die Polizei in Erfurt am Montagmorgen mitteilte. Der 42 Jahre alte Autofahrer wurde vorläufig festgenommen. Gegen ihn wird wegen schwerer Körperverletzung ermittelt.

Der Autofahrer war am Sonntagnachmittag an einer Kreuzung nach links abgebogen, als der Fußgänger die Straße überquerte. Durch eine Vollbremsung konnte der Autofahrer vorerst Schlimmeres verhindern. Als der Fußgänger aber mit einem Beutel auf das Auto einschlug, stieg der 42-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und verletzte den 45-Jährigen mit mehreren gezielten Faustschlägen ins Gesicht schwer.