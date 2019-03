Streit zwischen Autofahrern eskaliert: Ein Schwerverletzter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Bei einem Streit zwischen zwei Autofahrern in Erfurt ist ein 48-Jähriger schwer verletzt worden. Nach einem mutmaßlichen Vorfahrtfehler seines Kontrahenten sei der Mann am Donnerstag auf den anderen Wagen zugelaufen, teilte die Polizei am Freitag mit. Daraufhin habe der Fahrer Gas gegeben und den 48-Jährigen erfasst. Er stürzte von der Motorhaube zu Boden und wurde schwer verletzt. Der andere Fahrer flüchtete den Angaben zufolge. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.