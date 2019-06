Seltsame Beule in der Hose verrät mutmaßlichen Drogen-Dealer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Eine im Schritt ungewöhnlich ausgebeulte Hose hat die Bundespolizei am Erfurter Hauptbahnhof zu einem Drogenfund gebracht. Eine Streife sei auf dem Mann im Erfurter Hauptbahnhof aufmerksam geworden, teilte die Polizei am Freitag mit. Eine Durchsuchung beförderte dann am Donnerstagnachmittag tatsächlich Betäubungsmittel in Tablettenform zu Tage, die der 28-Jährige in der Hose versteckt hatte. Der Mann sieht sich nun einem Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gegenüber.