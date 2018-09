Polizisten nehmen mutmaßlichen Betrüger fest

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Polizisten haben in Erfurt einen mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Der 25-Jährige kam am Mittwoch in eine Polizeiwache, um sich den Autoschlüssel abzuholen, den er in der Nacht zuvor hatte abgeben müssen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Grund: Bei einer Kontrolle war festgestellt worden, dass die Fahrerin unter Alkoholeinfluss stand. Der 25-Jährige, der mitfuhr, hatte keinen Führerschein bei sich. So wurde das Auto an einem Feldweg abgestellt.

Die Polizisten erfuhren rasch von weiteren Straftaten des Mannes. So hatte er am vergangenen Samstag in einem Hotel in Weimar für sich und seine Freundin eine Suite und für drei Hunde eine weitere gebucht. Das Paar hinterließ die Zimmer stark verdreckt und beschädigt. Die Rechnung für die Suiten blieben ebenfalls unbezahlt. Für die entstandenen Schäden stellte das Hotel dem Paar eine Rechnung von 1735 Euro. Der Mann wurde bereits einem Haftrichter vorgeführt.