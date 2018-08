Polizei wird zu Beziehungsstreit gerufen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Polizisten haben bei einem Einsatz in einer Wohnung in Erfurt geringe Mengen Marihuana sichergestellt. Ein Anwohner hatte am Mittwochnachmittag die Polizei gerufen, nachdem er einen lautstarken Streit hörte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Dabei entdeckten die Beamten bei dem 29-Jährigen Mann Marihuana. Außerdem stellten sie fest, dass gegen die 29-jährige Frau ein Haftbefehl wegen einer nicht bezahlten Geldstrafe vorlag. Die Frau wurde mit zur Polizeiwache genommen, jedoch nach Begleichen der Geldstrafe wieder entlassen.