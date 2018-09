Polizei sucht nach Mann mit Kleinkind

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Mit Hubschrauber und Hunden haben viele Polizisten in Erfurt nach einem Mann mit Kleinkind gesucht. Eine Frau hatte beobachtet, wie der auf zwischen 40 und 45 Jahre geschätzte Mann am Freitagmorgen mit dem Kind auf dem Arm allein in den Wald im Süden der Stadt gegangen war. Wie die Polizei mitteilte, startete die Behörde die Suchaktion vorsorglich, da die Zeugin die Situation als verdächtig und seltsam beschrieben hatte.

"Gerade wenn es um Kinder geht, müssen wir präventiv handeln, auch wenn es noch keine Hinweise auf eine Straftat gibt", sagte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der gesuchte Mann sei zwischen 180 und 185 Zentimeter groß, habe entweder kurze Haare oder eine Glatze und trage eine schwarze Lederjacke.