Polizei fasst mutmaßlichen Sexualstraftäter

Erfurt (dpa/th) - In Erfurt ist eine Frau überfallen und Opfer einer Sexualstraftat geworden. Die Frau wurde bei dem Übergriff in der Nacht zu Dienstag schwer verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Erfurt und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Gegen einen 34 Jahre alten Verdächtigen wurde Haftbefehl wegen Sexualdelikten in drei Fällen erlassen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Beamte hatten den Mann bereits am Dienstag festgenommen und konnten ihm zwei weitere Fälle zuordnen. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft saß der Beschuldigte bereits neun Jahre lang wegen solcher Delikte in Haft und war erst im Juli diesen Jahres entlassen worden.