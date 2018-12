Pittiplatsch-Kapitänsmütze heruntergerissen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa) - "Ach du meine Nase" würde er selbst dazu sagen: In Erfurt ist einer Pittiplatsch-Figur die Kapitänsmütze vom Kopf gerissen worden. Eine Passantin habe sie neben dem auf einer Bank sitzenden Kobold gefunden und der Polizei übergeben, wie diese am Samstag mitteilte. Die Tat habe sich in der Nacht auf Samstag ereignet und sei eine Sachbeschädigung. Die Ermittler bitten nun um Hinweise. Ein Ehepaar hatte der Stadt die Figur geschenkt. Dieser "Pitti" sitzt auf einer Brücke am Fluss Gera.

Der kleine braune Kobold mit der Punkerfrisur begeisterte einst in der DDR-Kinderfernsehsendung "Sandmännchen" nicht nur junge Zuschauer. In Erfurt stehen im Stadtgebiet auch andere Figuren aus dem Kinderfernsehen. Der dort beheimatete Kinderkanal KiKA hatte sie der Stadt geschenkt. Die Maus, Bernd das Brot und Co. sind auch bei Touristen beliebte Fotomotive.