Öffentlichkeit bei Missbrauchsprozess ausgeschlossen

Erfurt (dpa/th) - In mehr als 80 Fällen soll sich ein Trainer eines Sportvereins in Weimar an seinen Schützlingen vergangen haben. Zum Beginn des Missbrauchsprozesses vor dem Landgericht Erfurt wurde am Donnerstag die Öffentlichkeit auf Antrag des Angeklagten sowie mehrerer Nebenklägerinnen ausgeschlossen. Zur Begründung hieß es, es gehe um die Intimsphäre des Mannes und seiner Opfer. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 31-Jährigen unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor.

Fast acht Jahre lang soll er als Trainer der Turnabteilung die ihm anvertrauten Mädchen missbraucht haben. Mit zwei Mädchen unter 16 Jahren habe er außerdem einen pornografischen Film angesehen, so der Vorwurf. Schließlich habe sich ein mutmaßliches Opfer Anfang 2016 Strafanzeige bei der Polizei gestellt. Die Öffentlichkeit musste für die Verlesung der Anklage sowie einer möglichen ersten Erklärung des Angeklagten den Gerichtssaal verlassen.