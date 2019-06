Nach Sexualstrafrechtsnovelle: Mehr Beratungen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Seit der Reform des Sexualstrafrechts 2016 haben mehr Opfer dieser Straftaten Hilfe beim Weißen Ring in Thüringen gesucht. "Es gibt mehr Nachfragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, was sexuelle Übergriffe angeht", sagte die Thüringer Landesvorsitzende der Opferschutzorganisation, Marion Walsmann, der Deutschen Presse-Agentur. Nicht nur die Reform des Sexualstrafrechts, sondern auch die "MeToo"-Debatte habe dazu geführt, dass das Thema etwas mehr aus der Tabuzone herausgetreten sei, so die CDU-Politikerin.

In Thüringen sind 115 ehrenamtliche Mitarbeiter in 20 Außenstellen für den Weißen Ring aktiv.