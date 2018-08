Missbrauchsvorwurf gegen Turnübungsleiter: Prozess in Erfurt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In mehr als 80 Fällen soll sich ein Trainer eines Sportvereins in Weimar an seinen Schützlingen vergangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heute 31 Jahre alten Mann deshalb unter anderem sexuellen Missbrauch von Kindern vor. Der Prozess gegen ihn soll heute vor dem Landgericht Erfurt beginnen.

Fast acht Jahre lang soll er als Trainer der Turnabteilung die ihm anvertrauten Mädchen missbraucht haben. Mit zwei Mädchen unter 16 Jahren habe er außerdem einen pornografischen Film angesehen, so der Vorwurf. Schließlich habe sich ein mutmaßliches Opfer Anfang 2016 mit einer Strafanzeige an die Polizei gewandt.