Mehr Senioren Opfer von Straftaten in Thüringen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Immer mehr ältere Menschen sind in Thüringen in den vergangenen Jahren Opfer von Straftaten geworden. 2018 gab es rund 2200 Angriffe gegen Senioren, wie das Innenministerium am Donnerstag in Erfurt bekanntgab. Das waren rund 200 Fälle mehr als im Vorjahr und rund 400 mehr als noch 2014. In letzter Zeit habe es etwa vor allem im Raum Erfurt vermehrt Fälle von falschen Polizisten gegeben, die durch betrügerische Telefonanrufe Geld oder Wertgegenstände von Senioren erbeutet haben oder es zumindest versuchten, sagte Innenminister Georg Maier (SPD).

Insgesamt lag die Zahl der Straftaten mit knapp 143 200 Fällen im Jahr 2018 in etwa auf Vorjahresniveau. Die Aufklärungsquote lag bei 66,1 Prozent. Das ist laut Ministerium die beste Quote seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen.