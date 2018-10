Mann sucht Nachtquartier im Auto nach Beziehungsstreit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Ein 35 Jahre alter Mann hat in Erfurt nach einem Beziehungsstreit versucht, in einem wahllos ausgesuchten Auto zu übernachten. Er fiel einem Passanten auf, weil er sich mit einer Decke über dem Kopf an einem Auto zu schaffen machte, berichtete die Polizei am Dienstag in Erfurt. Weil ihm das Agieren des Mannes eigenartig erschien, rief er am Montagabend die Polizei.

Als die Beamten eintrafen, versuchte der Schlafplatz-Sucher gerade, die Autoscheibe zu zerstören. Die Polizisten konnten ihn gerade noch davon abhalten. Türgummis hatte er aber bereits aus dem Auto gerissen. Der Mann sagte den Beamten, er sei auf der Suche nach einem Nachtquartier, weil er sich mit seiner Frau gestritten habe. Die Polizei nahm ihn vorsorglich in Gewahrsam. Er hatte bereits an einem anderen Auto versucht, die Scheibe einzuschlagen um hinein zu kommen.